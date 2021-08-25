Співачка Настя Каменських показала незвичайне відео у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка одружена з виконавцем і продюсером Потапом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі незвичайним відео, на якому показала себе у відвертому образі.
У ролику можна побачити Настю крізь Невеликий екран професійного фотоапарата, в якому в шаленому темпі змінюються кадри, при цьому чути характерний звук. На знімках співачка з'явилася у відвертій хитромудрій сукні, яка складається з двох частин – сріблястої основи і персикової об'ємної накидки. Волосся зірки зібране у високий тугий пучок, а на її обличчі яскравий макіяж з помаранчевими тінями в тон поряд.
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У підписі до відео Каменських нічого не написала, зате фанати тут же почали обговорювати відео: "На Жанну Фріске здалеку дуже схожа", "Красиво", "Нереальна", "Класно", "Бомба", "Друге і третє фото суперські!", "Крута", "скільки самозамилування", "Ого, це серійна зйомка або відео?", "Зухвала", "Подивися на мої принади", "Мені не подобається".
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