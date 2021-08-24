Дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна Сніжана поділилася особистими переживаннями

Як повідомляє Politeka.net, відома блогер і дружина популярного музиканта Сергія Бабкіна Сніжана часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася веселим фото в стильному образі, а в підписі до нього розповіла про те, як живе в тіні знаменитого чоловіка.

На фотографії Сніжана зображена з цікавого ракурсу, вона кокетливо посміхається і підморгує в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в коротких джинсових шортах і тонкій бежевій маєчці на бретельках, яка надмірно засвітила декольте і підкреслило витончену фігуру.

У підписі до фотографії Бабкіна розповіла, на що в першу чергу звертають увагу при знайомстві з нею. "Так цікаво читати, що про мене пишуть інші. Як вони мене сприймають. Який образ склався у них в голові. Найчастіше, перше знайомство зі мною відбувається, як з дружиною Сергія Бабкіна. Мене це ніяк не ображає. Навіть навпаки, означає, що я вибрала собі чоловіка сильного, успішного, розумного. І це моя особиста гордість!",- поділилася Сніжана.

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