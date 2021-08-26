Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка прославилася після участі в гурті "Потап і Настя", у 2019 році вийшла заміж за виконавця та продюсера Олексія Потапенка, який відомий під псевдонімом Потап. Зараз Каменських активно будує сольну кар’єру під псевдонімом NK та вже випустила декілька хітів.

У своєму Instagram Каменських часто ділиться з підписниками подробицями особистого життя. Нещодавно співачка розповідала, як на одному із концертів випадково вдарила мікрофоном по голові свою танцівницю.

Зараз же Настя показала фанатам, як готується до чергового концерту. Так, співачка опублікувала stories, де була абсолютно без макіяжу та написала, що це "До".

Потім Каменських показала себе із яскравим макіяжем та красивою укладкою, який їй зробили спеціально на концерт, та написала "Після".

Рaніше Politeka писaлa, що Каменських прикрилася квітками замість одягу і показала, як треба розслаблятися: кадри.

Нагадаємо, що ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому...".

A ще Politeka повідомлялa, що Каменських, залишившись без Потапа, вразила одкровенням на гастролях: "Ніщо не замінить...".