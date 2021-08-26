Популярна українська співачка Оля Полякова прокоментувала виступ Тіни Кароль, із якою у неї був конфлікт

Як пише Politeka.net, відома суперблондинка, яка заробила собі репутацію прямолінійної особистості, яка дозволяє собі говорити все, що думає, у лютому цього року потрапила у гучний скандал із Тіною Кароль. Нагадаємо, що в одному із ефірів шоу "Маска" Полякова назвала Кароль "відомою плакальницею на похоронах", що Тіна сприйняла як особисту образу (у співачки через рак помер чоловік).

Пізніше Полякова публічно вибачилася перед Кароль та сказала, що мала на увазі лише сумний репертуар Тіни. Трохи більше, ніж через тиждень Кароль випустила незвичний для себе хіт "Скандал". Конфлікт між двома дівами шоубізу ще довго не вщухав, однак зараз, здається, співачки пішли на примирення.

У своєму Instagram Оля Полякова розповіла, що разом із старшою дочкою Машею побувала на концерті Андреа Бочеллі, який відбувся 24 серпня. На концерті разом із відомим італійським оперним співаком виступили відомі українські співачки, у тому числі й Тіна Кароль.

Полякова опублікувала stories, де показала Тіну, яка співає разом з Бочеллі, та написала, що Кароль "Богиня".

Рaніше Politeka писaлa, що Кароль розлютила українців, вийшовши на сцену з піснею Кузьми Скрябіна: "Хто дав їй дозвіл?".

Нагадаємо, що Полякова запалила на концерті перед Днем Незалежності в екстравагантному вбранні: "Я королева ночі".

A ще Politeka повідомлялa, що як фігура 37-річної Полякової виглядає насправді, відомий продюсер виклав кадри з яхти: "Все, вистачить!".