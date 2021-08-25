Після концерту на честь Дня Незалежності Володимир Дантес взяв інтерв'ю у Олега Винника

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Співак активно веде соціальні мережі і радує шанувальників своєю творчістю.

Як відомо, нещодавно відбувся концерт "День народження країни" до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський", де виступали багато артистів. Серед них був і Олег Винник. Цього разу на сторінці "Світське життя" в Instagram виклали нове відео. На кадрах співак Володимир Дантес за лаштунками бере інтерв'ю у зірок українського шоу-бізнесу. Він запитав у Олега Винника: "У тебе є помилки?"

На кадрах відповідь Олега Винника можна розібрати лише частково. Зокрема, він зазначає, що "у кожного в своєму житті є помилки". Дантес, в свою чергу, не зміг приховати щирого подиву.

Раніше повідомлялося, Винник закрутив у чуттєвому вальсі Олену Шоптенко, з'явилося відео: "Ось це я розумію..."

Також, Винник влаштував переполох серед "вовчиць" зворушливим зізнанням у коханні: "Вітаємо!"

Politeka розповідала, Олег Винник на березі моря виконав мрію своїх вірних "вовчиць": "Як же було гаряче"