Легендарна співачка Софія Ротару своїм виконанням пісні на День Незалежності "змусила" танцювати відому актрису Олену Кравець та її доньку

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є популярною співачкою. Вона підкорила сцену ще в ранньому віці і стала відомою на всі країни СНД. Співачка досі користується популярністю і радує фанатів. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз на сторінці дочки популярної актриси з "Квартал 95" Олени Кравець Марії з'явилося відео з виступом Софії Ротару. Як відомо, нещодавно пройшов концерт до Дня Незалежності України. На нього були запрошені кращі артисти країни, серед яких була і Софія.

На кадрах видно, як Олена Кравець зі своєю дочкою Марією підспівують і танцюють під пісню "Одна калина".

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