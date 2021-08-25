Співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону шоу про кохання "Холостячка", збентежила відвертою фотосесією

Як відомо, "Холостячка 2" вийде на телеекрани вже 17 вересня, а поки ще невідомо, який же вибір зробила 35-річна Огневич. Співачка вирішила підігріти інтерес, опублікувавши серію романтичних кадрів у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Злата позувала на фото в шовковій сукні-ночнушці сіро-блакитного відтінку і кавовому пальто. Співачка покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах, демонструючи принади стрункої фігурки і розбурхуючи фантазію жіночним силуетом.

"Відчуваю подих осені... 💔", - підписала кадри зірка, а потім додала в коментарях, - "❤️‍🔥Фото мрії💔".

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Думки розділилися: більшість залишилася в захваті, але деякі відзначили, що знімки вдалися трохи "вульгарними". Особливо виділився один з фанатів Огневич, який відразу запропонував їй стати її хлопцем.

"А це значить, скоро Холостячка на СТБ❤️"

"Шикарно виглядаєте, стильна красуня, богиня якась Злата❤️🙏 😉"

"яке відношення "дихання осені" має до жінки, яка себе "обмацькує", демонструючи, скоріше, якусь "вульгарність", ніж "дихання осені"😳 Повідомлення якось взагалі не в тему до фото 😳 😳 але самі фото норм"

"3-є фото просто уххх🔥 🔥 🔥"

"Прям прокинувся відразу😍 🔥"

"Златик знову спокушає на балконі, на цей раз ~ без халата😮 😍"

"Ну не можна ж так...🔥 🔥 🔥"

"Оооо ..))) Злата ти прекрасна...) Давай я буду твоїм хлопцем?..)"

Нагадаємо, Злату Огневич на зйомках "Холостячки" наздогнала страшна звістка: "серце перестало битися..."

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