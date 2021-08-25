Співачка Анастасія Приходько зворушила кадрами з п'ятимісячним Лукою

Як відомо, 34-річна артистка стала мамою втретє, народивши сина 25 березня. Приходько тримала потай і свою вагітність, і пологи. Будучи на останніх термінах зірка знімалася в шоу "Маска" - ніхто навіть не запідозрив, що вона при надії.

Зараз дитині вже 5 місяців. Анастасія частенько ділиться в Instagram материнськими буднями, також займаючись вихованням своїх старшеньких - 11-річної донечки та ще одного сина, якому шість років.

У своєму новому пості співачка вперше показала обличчя Луки, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). На кадрах малюк солодко спить поруч з мамою або намагається їй щось "розповісти".

"Наш Лука! Неможливо надивитися на тебе❤️ неможливо надихатися тобою і просто ось серце розривається, коли розумієш, що ти у нас є! Рости здоровим і міцним, наш малюк🙌 Ми поруч, твої мама, тато, братик і сестричка😍", - підписала кадри Приходько.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене:

"Як мило і зворушливо ❤️"

"Який солодкий мамин пупсик😍 😍"

"Уті, Божечки, які милашки😍щастя Вам, здоров'я міцного, успіхів❤️"

"Ну які ж щоки солодкі!!!🍓🥰"

Раніше повідомлялося, Приходько хвалилася образом з сином і красунею-дочкою в білих костюмах

Також, Приходько у відкритій чорній сукні розговорилася про щасливе життя: "коли тебе ніхто не бачить..."

Politeka розповідала, Приходько несподівано заговорила про стосунки з Меладзе і Ернстом: «міф про те, що я...»