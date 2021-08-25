Співачка Тіна Кароль влаштувала переплох, з'явившись на концерті, присвяченому 30-річчю Незалежності України, в незвичному для себе вбранні

36-річна зірка виконала ряд улюблених українцями хітів, вийшовши на сцену в довгій сріблястій сукні з об'ємною "талією". До цього, як відомо, Тіна завжди обирала більш приталені вбрання, підкреслюючи свою жіночну фігуру.

Кадри виступу Кароль опубліковані на YouTube, передає Politeka.net. Користувачі тут же кинулися обговорювати зміни в її зовнішності, зазначивши, що вона "поправилася". Багато хто припустив, що співачка, приховує таким чином вагітність.

"Вона вагітна? - це плаття таке"

"Щось мені здається що наша красуня в "при надії"...)))" - Навряд чи, в інших облягаючих сукнях нічого не було видно - ну вам, як дівчині, видніше, значить мені здалося)"

"Ліберман поправилася"

Раніше Тіна, у якої вже підростає 12-річний син Веніамін, говорила про бажання удочерити дівчинку з дитячого притулку. Після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, в 2013-му році, співачка більше так і не вийшла заміж.

"Треба відкритися цьому бажанню, відкритися думці, яка постійно до тебе приходить. І якщо це не станеться з коханою людиною, є багато способів, удочеріння або ще щось, щоб знайти для себе дочку", - відверто розповіла зірка.

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