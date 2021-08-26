Відома блогерша Даша Квіткова показала вагітне фото і здивувала визнанням

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня, яка нещодавно народила сина, поділилася незвичайним фото і своїми спогадами про вагітність.

На фотографії Даша зображена вагітною, але животик тут ще не дуже великий. Перед камерою красуня з'явилася в довгій легкій сукні з глибоким вирізом на Подолі, який підкреслив витончену ніжку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Квіткова поділилася своїми переживаннями і спогадами: "Чи сумую я за животиком? Ні. Мені подобається відчувати себе легше, спритніше і швидше. Але я шалено сумую за станом під час вагітності. З жінкою відбуваються неймовірні речі в цей період і енергетика виходить скажена. Жінки під час вагітності найпрекрасніші, красиві і Квітучі. P. S. Зараз мене навряд чи можна назвати квітучою".

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