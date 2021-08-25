Популярна артистка Настя Каменських після того, як повернулася з гастролей, показала себе у ванній

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є відомою співачкою. Вона почала свою кар'єру ще в 2004-му році, коли виступила на фестивалі "Чорноморські ігри". Пізніше, через 2 роки, співачка заснувала дует "Потап і Настя" разом з Олексієм Потапенко. З 2017-ого року дівчина виступає під псевдонімом NK. Артистка активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу Настя на своїй сторінці в Instagram поділилася новою фотографією. На знімку артистка вся в піні лежить у ванній.

"Як приємно в такому насиченому графіку знайти хвилинку, щоб трохи розслабитися і приділити трохи часу собі



Ну а тепер погнали далі, робота нон-стоп"

Шанувальники завалили артистку компліментами в коментарях: "Тепер я знаю, який ремонт хочу у ванній кімнаті", "Вогонь", "Милашка", "Естетика", "Обожнюю", "Красуня", "Пінна вечірка", "Красоточка, ти просто чудова".

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