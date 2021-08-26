Популярна українська співачка МamaRika розповіла про своє відновлення після пологів

Як пише Politeka.net, нещодавно українська співачка Анастасія Кочеткова, яка більше відома під псевдонімом МamaRika, та капітан команди КВК "одеські манси" Сергій Середа стали батьками первістка. У своєму Instagram зіркова пара відверто розповідає про труднощі, з якими вони стикнулися з народженням дитини.

Так, співачка вирішила поділитися із шанувальниками своїми методами відновлення після вагітності та пологів. МamaRika розповіла, які добавки та вітаміни п’є, щоб потім не страждати від випадання волосся чи інших проблем годуюючої мами.

"Про моє харчування під час ГВ я зроблю окремий пост, але враховуючи, що малий буквально висмоктує з мене все, то просто правильно та здорово їсти недостатньо. Тут організму потрібна підтримка, щоб потім не було стандартних фразочок "в мене випадає волосся", або "полетіли зуби"🙅‍♀️", - написала Настя.

Шанувальники за дві години встигли поставити майже 12 тисяч лайків та написали коментарі.

"Оце фігура канєшно, топчик😍😍😍😍", "Всім би так виглядати після пологів🔥🔥🔥 я їла пачками вітаміни Фемібіон 👍", " Красуня!😘💕", " Я теж пила вітаміни ПреМама. Дуже чудові. Малому вже рік, з волоссям , нігтями та зубами все чудово...", - написали шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що співачка МamaRika здивувала кадрами з чоловіком в ліжку, де вони не одні: "Ці троє неймовірно люблять...".

Нагадаємо, що співачка МamaRika зізналася, яке ім’я вирішила дати новонародженому сину: "Звучить?".

A ще Politeka повідомлялa, що співачка МamaRika заявила про розлучення із батьком своєї дитини: "Таке не пробачають…".