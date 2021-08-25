Дружина ведучого Григорія Решетника показала чарівні фото з чоловіком і сином

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і дружина ведучого "Холостячки" Григорія Решетника Христина, яка народила шоумену трьох синів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня показала чарівні кадри, як зустрічає чоловіка з роботи.

На фотографіях Григорій і Христина відображені в ліфті, а поруч з ними стоїть один з синів. Перед камерою дівчина з'явилася в стильних білих джинсах і смугастій футболці, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка. позаду дружини стоїть Григорій в темній футболці і теж мило посміхається.

У підписі до фотографій Христина розповіла про складний графік чоловіка, через який вони майже не бачаться: "Доброго ранку той, який зустрічаю з тобою! З поверненням додому, коханий. Хто не знає - у Гриші дуже складні робочі графіки і ми майже не бачимося! Тому такі моменти, коли всі разом вдома, снідаємо і навіть виходимо разом у справах – безцінні".

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