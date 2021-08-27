Оля Полякова з Тіною Кароль знову на слуху. Публіка жадібно стежить за життям і творчістю цих двох відомих блондинок-конкуренток
Так, на одній з фан-сторінок Кароль в Instagram з'явився цікавий фотоколаж з Олею Поляковою, одягненою в стилі Тіни. Остання так надихнулася кадром, що навіть зробила репост у себе в "сторіз", передає Politeka.net.
На знімку довгонога Полякова позувала в купальнику і солом'яному капелюшку. Їй "домалювали" віртуальний топ, в якому Кароль виступала напередодні на НСК "Олімпійський", де проходив концерт на честь 30-річчя Незалежності. Тоді для свого перформансу артистка вибрала унікальне світлодіодне плаття від Clara Daguin, яке також існує у віртуальному форматі. Тепер кожен може приміряти топ, як у Кароль, просто завантаживши відповідний додаток.
"Навіть королева ночі в топі, як у Тіни 😋", - йдеться в підписі.
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Зазначимо, цієї зими між Кароль і Поляковою спалахнув гучний скандал. Під час одного з ефірів шоу "Маска", обговорюючи учасницю, Оля невтішно висловилася про творчість Тіни, назвавши її "плакальницею на похоронах". Пізніше зірка вибачилася і пояснила, що мала на увазі її сумний репертуар, а не особисту трагедію (у Кароль через рак помер чоловік), але було вже пізно.
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