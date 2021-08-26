Співачка Оля Цибульська, кума DZIDZIO, розповіла про процедури краси, які приводять її в порядок

Артистка часто піднімає тему схуднення на своїй сторінці в Instagram. Також вона нерідко розповідає про те, як приводить себе в порядок і які обмеження в їжі ставить.

Відповідаючи на запитання фанатів, Ольга розкрила «секрет» краси.

"Ви робите якісь косметологічні ін'єкції? Якщо так, то які? Порадьте, що вам допомагає тримати овал, вилиці і тд.?"- пише одна з прихильниць.

"Я дико боюся уколів в обличчя. Роблю масажі (давно не була). Пробувала апаратну косметологію. Дуже добре для мого обличчя допомагає " не "жерти на ніч", - підмітила Ольга і показала кілька своїх кадрів.

Нагадаємо, що українська співачка минулого року змогла скинути зайвих 15 кілограмів. Такого серйозного результату їй вдалося домогтися завдяки гучному способу скинути вагу-інтервального голодування і збалансованого харчування.

Однак, коли Ольга трохи розслабилася і припинила дотримуватися правильного режиму, а також не дотримувалася потрібні обмеження в їжі і часто балувала себе смаколиками, вона знову набрала зайвого, на що і поскаржилася недавно на заході.

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