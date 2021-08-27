Шоумен Юрій Горбунов відсвяткував 51-річчя в колі рідних, колег і друзів. Серед запрошених була його сусідка, співачка Настя Каменських з сім'єю

День народження Юрія збігся з ще одним святом, Днем Незалежності. Тому гості 24 серпня на його вечірці веселилися подвійно. Яскравими кадрами поділилася в своїх "сторіз" в Instagram дружина Горбунова, ведуча Катя Осадча, передає Politeka.net.

Зірок, виряджених у вишиванки, на заході розважали не лише учасники "Голосу країни" та "Україна має талант", а й самі знаменитості теж були "в ударі". Так, присутня на вечірці мама Насті Каменських, Лідія Павлівна, в якийсь момент взялася за мікрофон і разом з донькою виконала пісню Квітки Цісик "Черемшина".

"Всюди буйно квітне черемшина,

Мов до шлюбу вбралася калина.

Вівчара в садочку, в тихому куточку,

Жде дівчина, жде", - шикарно співали жінки в два голоси.

Стає зрозуміло, звідки Настя взяла свій талант, адже голос у її матері нітрохи не гірше. Лідія Павлівна свого часу була співачкою Національного академічного народного хору імені Г. Г. Верьовки.

Також Каменських зняла, як її 65-річна мама-блондинка "підриває" танцпол. Жінка вела себе досить розкуто.

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