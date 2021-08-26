Популярний український комік Олександр Еллерт поділився з шанувальниками роздумами про свою роботу

Як пише Politeka.net, 34-річний український комік та шоумен став широко відомий українцям завдяки перемозі на реаліті-шоу "Холостячка" з акторкою Ксенією Мішиною. Деякий час пара зустрічалася та навіть жила разом. Однак нещодавно Мішина та Еллерт оголосили про розрив.

Попри це гуморист продовжує активно працювати. Нещодавно у своєму Instagram Еллерт поділився із шанувальниками кадрами із весілля. Виявилося, що чоловік був ведучим на весільному торжестві молодої пари.

Пізніше Еллерт опублікував фото, де він стоїть у білій футболці біля річки та роздумує про те, як йому вдається придумувати жарти.

"Працював і виявив одну цікаву штуку ... жарт придумується сам по собі, перевірив три рази на суботньому весіллі. Починаю говорити і паралельно розумію, що я без поняття, в який бік розвивається моє речення ... і чим воно закінчиться тим більше. Але через кілька секунд, бачачи реакцію оточуючих, стало зрозуміло, що вийшов жарт💥. Мозок просто чарівник, він дав мені команду сказати і відразу підбирав потрібні слова, виходить він раніше всіх знав цю шутку, але не дав мені навіть проаналізувати, а просто змусив її сказати🤔 ", - пише Еллерт.

" Красавчик❤️🔥", " Та ти просто талановитий красень. Удачі тобі в твоїх справах. 👍👍👍👍👍⭐⭐⭐⭐⭐💕💕💕💕💕💕", "Саня ти заряджати позитивом! 🔥 Молодець! Так тримати! 👍🏿", "Це не мозок, це талант👏👏👏👏👏👏", - написали шанувальники.

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