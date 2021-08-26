Відома модель і внучка Софії Ротару Соня Євдокименко разом зі своїм братом влаштувала прогулянку

Соня і Анатолій рідні брат і сестра. Вони не так часто показують один одного на кадрах, але добре спілкуються один з одним і намагаються підтримувати спілкування навіть на відстані. Анатолій зараз займається музикою, але на відміну від своєї бабусі Софії Ротару, пише музику, а не співає.

Цього разу на відпочинку біля пляжу Соня з братом прогулялися разом з мамою і захопили щасливими сімейними кадрами. Причому зовнішність молодої людини знову нагадала шанувальникам чоловіка Софії Ротару.

"Які гарні😍 які гарні 😍; Толя дуже схожий на дідуся Анатолія Кириловича; подобається ❤; щастя для мами бути з дітьми!😍 😍 ; Які красиві!!!; У прекрасної Софії Михайлівни, син, невістка, онуки красиві і виховані ! 😘😘😘❤️🙏🏻🙏🏻🙏; Дорослі діти і молода мама❤️; щастя мами 🤩 !; Дуже красива сім'я!; Світочка супер, як сестричка своїм дітям-клас"»

Як можна помітити в коментарях під останнім постом, Анатолія через зовнішність порівнюють з покійним чоловіком легендарної співачки.

Раніше ми писали, що Соня і Анатолій поїхали до Італії, вони приїхали туди відсвяткувати день народження бабусі Софії Ротару і провести разом вихідні.

Як вказала Соня Євдокименко у своїх сторіз, зараз сім'я прямує в місто Портофіно, в Італії.

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