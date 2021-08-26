На Дні народженні популярного українського телеведучого Юрія Горбунова виступав гурт "Шпилясті кобзарі"

Як пише Politeka.net, День народження популярного українського телеведучого та актора Юрія Горбунова припадає на День Незалежності України 24 серпня. На вечірці в українському стилі веселилися не тільки українські знаменитості, а й виступали учасники "Голосу країни" та "Україна має талант".

У своєму Instagram дружина Горбунова Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, показала кадри з Дня народження. Так, Катя розповіла, що виступати на святі чоловіка вони запросили гурт "Шпилясті кобзарі", які були учасниками 9 сезону шоу "Голос країни" та 3 сезону "Україна має талант".

"Let's party start", - написала Осадча.

Зауважимо, що до складу гурту входять бандуристи. Хлопці заспівали багато українських пісень. Гості свята Горбунова та і сам іменник з дружиною підспівували та танцювали під легендарну пісню "Червона рута" у виконанні "Шпилястих кобзарів".

Також на своїй сторінці в Instagram Горбунов подякував усім, хто розділив із ним радість святкування.

"Відсвяткували!!Дякую всім вам!!Люблю безмежно!!", - написав Юрій.

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