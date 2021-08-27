Співачка Ірина Білик порадувала фанатів новим фото з молодшим сином, якому взимку виповниться 6 років
51-річна зірка опублікувала зворушливий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з маленьким Табризом, передає Politeka.net.
Хлопчик з мамою позували в теплих толстовках насичених кольорів, а дитина тримала в руках ще й надувний м'ячик. Підрослий Табриз піднявся на спеціальну підставку, тому здавався ще вище.
"Непомітно росте мій синок @tabrizakhmadov а скоро і в школу... Ви думаєте буде ще локдаун?👀", - підписала фото Білик.
Однією з перших її пост прокоментувала відомий український режисер Оксана Байрак.
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"І підростає його наречена! Моя Лізон😂🥰🥰🥰❤️🔥😍😜", - ось так, завдяки соцмережам, і "засватали" Табризу наречену.
Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:
"Модні красунчики!"; "Копія тато, лапусик👏👏👏"; "Щастя і здоров'я!❤🌺"; "На стилі 🔥"; "Такий гарний синок Іріша🔥 🔥 🔥"; "Ах, як підріс малюк🙌 👏 😍"; "Ну дуже схожий на тата! Які сильні гени! Красунчик! 😍".
Зазначимо, Білик розлучилася з батьком Табриза, російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, цієї весни. Сина вони народили за допомогою сурогатного материнства.
Для Ірини це був уже п'ятий шлюб. Також у неї є 22-річний син Гліб, який народився під час її другого шлюбу з моделлю Андрієм Аверчуком.
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