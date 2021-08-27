Популярний український виконавець Потап заспівав разом із сином Горбунова та Осадчої

Як пише Politeka.net, на День Незалежності України 24 серпня Юрій Горбунов відсвяткував свій 51-й День народження. На святі, яке було в українському стилі, усі гості були одягнені у стильні костюми з елементами національної символіки. Привітати Горбунова прийшло багато українських знаменитостей, у тому числі й популярний репер Потап та його дружина Настя Каменських.

Так, співачка заспівала дуетом зі старшим сином Осадчої від першого шлюбу Іллею, а Потап "зробив колаборацію" зі спільним сином ведучої "Світського життя" та Горбунова – маленьким Іваном. Про це розповіли батьки хлопчика у своєму Instagram.

Так, Потап грав на гітарі та співав пісню Братів Гадюкінів "Жовті стрічки", а маленький Іван підспівував. Зауважимо, що репер Олексій Потапенко став хрещеним батьком старшого сина Горбунова та Осадчої.

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