Співачка Оля Полякова "затанцювала" всіх у своєму новому образі, з'явившись на "Вечорі прем'єр з Осадчою. Summer Edition"

37-річна Полякова, яка кілька років поспіль виступала з шоу "Королева ночі" нещодавно оголосила про закриття цієї концертної програми. Публіці, судячи з усього, доведеться попрощатися не тільки зі старими хітами, але й з неймовірними коронами, блискучими корсетами і довгими локонами Олі.

Нещодавно випустивши чергову пісню "Доросла дівчинка", Полякова з'явилася в новому образі - з короткою стрижкою і в леопардових лосинах. Зірка заявила, що після останнього концерту "Королеви ночі", який відбудеться в кінці жовтня, вона приступить до роботи над новим шоу - "а дівчинка-то подорослішала".

Публіка з ентузіазмом обговорює ініціативу Полякової і її зовнішній вигляд. На сцені "Вечора прем'єр з Осадчою" артистка заспівала, як не дивно, стару пісню "Білий танець", але в оновленому вигляді. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

"Звичайно, як би там не критикували Олю, але потрібно погодитися, що співає вона дійсно гідно, мабуть одна з небагатьох зараз голосистих!"

"А на сцені ви королева, сексі, яскраво, розкуто, до упаду, голос, фігура - я дуже під враженням. Суперрррр"

"Трохи незвичний образ) але пісня - вогонь!"

"Ого енергетика 🔥"

"Ой Оля! Ти потужна! Голосище вау🔥"

"🔥 Олечка, Леді Гага і Мадонна просто відпочивають, мега крута!!!"

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