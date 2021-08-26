Відомий український співак Дзідзьо презентував пісню з нагоди 30-ї річниці Незалежності України
Як пише Politeka.net, 37 річний співак Михайло Хома, який прославився під псевдонімом Дзідзьо, у своєму Instagram розповів, що з нагоди 30-й річниці Незалежності України, які відсвяткували 24 серпня, презентує новий альбом "Українська класика", до якого також увійшла українська народна пісня "Стоїть гора високая" у виконанні Дзідзьо.
"Ексклюзивна прем‘єра з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. "Стоїть гора високая" з нового альбому "Українська класика", - написав співак.
Зауважимо, що із ексклюзивною прем’єрою Михайла Хому привітали його колеги по цеху, зокрема Олександр Пономарьов та Оля Цибульська, та інші українські зірки, у тому числі й ведуча ТСН Соломія Вітвіцька.
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Що цікаво, на пост Дзідзьо відгукнулася й його колишня дружина Ярослава Притула, яка почала сольну кар’єру під псевдонімом Slavia.
"Скільки глибини і драматизму в народних піснях…З прем‘єрою, і з Днем Незалежності 💙🌻", - написала ексдружина співака.
Зауважимо, що нещодавно у мережі почали ширитися чутки про примирення артистів. Дзідзьо розповів, що два роки тому став власником квартири в Києві, а Ярослава подякувала ексчоловіку за те, що здійснив її мрію. Артисти цієї ситуації не коментують, але й чуток не спростовують.
Шанувальники встигли поставити майже 200 тисяч лайків та написали багато коментарів.
"Мурашки🔥😮❤️", " Яка ж ти спiвоча мова рiдна !!! Сповнена любовi, могутності ! Дякую Дзiдзьо за талант Ваш який розкрив всю красоту українськоi душi !", " Михайло, але у вас супер голос, я закохана у ваш голос!!!)))👍👍👍👍", - написали фанати.
Рaніше Politeka писaлa, що співачка Slavia після гучного розлучення з Дзідзьо почала стрімко втрачати вагу: "Цей місяць...".
Нагадаємо, що колишня дружина Дзідзьо Slavia підігріла чутки про примирення з чоловіком: "Після того, як Михайло...".
A ще Politeka повідомлялa, що Дзідзьо поділився з українцями фактом з дитинства: "У мене пов'язані особливі спогади....".