Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото

Хто б міг подумати!

Єдиний син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко відзначив 24 серпня своє 51-річчя

Руслан зараз є продюсером матері. У себе в мікроблозі в Instagram Софія Михайлівна зворушливо привітала сина з днем народження, виставивши миле фото з ним, передає Politeka.net.

"З днем народження дорогий Руслан. З днем народження, любов і гордість моя.

Будь здоровий і щасливий, бережи себе!", - звернулася артистка до спадкоємця.

Примітно, що однією з перших пост прокоментувала "вічна конкурентка" Ротару - не менш легендарна співачка Алла Пугачова.

"З Днем Народження Руслан", - написала вона, зібравши понад 200 "лайків".

Син Ротару відгукнувся під її коментарем, відповівши: "@alla_orfey дякую вам🙏 ❤️".

"️️️️Бережіть себе, дві видатні великі легенди!!! Ви Алла Борисівна!!! І СОФІЯ МИХАЙЛІВНА!!! 💋 🔥", - теж прокоментував один з користувачів.

Відзначимо, змагатися Ротару і Пугачова почали ще в 70-х, коли обидві майже одночасно з'явилися на сцені радянської естради. Крім конкуренції в кар'єрі навіжена Алла і правильна Софія змагалися ще й в особистому житті. Принаймні, Алла Борисівна вже точно стежила за тим, "щоб Сонька позаздрила" - розповідав колишній чоловік Примадонни режисер Олександр Стефанович.

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