Єдиний син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко відзначив 24 серпня своє 51-річчя
Руслан зараз є продюсером матері. У себе в мікроблозі в Instagram Софія Михайлівна зворушливо привітала сина з днем народження, виставивши миле фото з ним, передає Politeka.net.
"З днем народження дорогий Руслан. З днем народження, любов і гордість моя.
Будь здоровий і щасливий, бережи себе!", - звернулася артистка до спадкоємця.
Примітно, що однією з перших пост прокоментувала "вічна конкурентка" Ротару - не менш легендарна співачка Алла Пугачова.
"З Днем Народження Руслан", - написала вона, зібравши понад 200 "лайків".
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій"
Тіна Кароль несподівано опублікувала романтичний кадр з Даном Баланом, тримаються за руки: "Family look"
Винник отримав відмову від Гвоздьової на "Танцях з зірками", з'ясувалася причина: "Незважаючи на його популярність..."
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Син Ротару відгукнувся під її коментарем, відповівши: "@alla_orfey дякую вам🙏 ❤️".
"️️️️Бережіть себе, дві видатні великі легенди!!! Ви Алла Борисівна!!! І СОФІЯ МИХАЙЛІВНА!!! 💋 🔥", - теж прокоментував один з користувачів.
Відзначимо, змагатися Ротару і Пугачова почали ще в 70-х, коли обидві майже одночасно з'явилися на сцені радянської естради. Крім конкуренції в кар'єрі навіжена Алла і правильна Софія змагалися ще й в особистому житті. Принаймні, Алла Борисівна вже точно стежила за тим, "щоб Сонька позаздрила" - розповідав колишній чоловік Примадонни режисер Олександр Стефанович.
Раніше повідомляли, 72-річна Алла Пугачова зі старшою дочкою осоромилися на публіці: "Торопунька і Штепсель"
Також, син Софії Ротару застав маму в хвилюючий момент, такий її ніхто не бачить: "за хвилину до..."
Politeka розповідала, Галкін показав, як проводять час їх з Пугачовою діти в замку: "Мілота з невеликою хитруною"