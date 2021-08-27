Відома співачка Наталія Могилевська показала зворушливий момент у себе в Instagram
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка в сторіс опублікувала відео моменту пропозиції руки і серця.
Кадри були зняті під час репетиції параду до Дня Незалежності України на Хрещатику. Тоді військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця.
На ролику видно, як хлопець опустився на одне коліно з букетом квітів. У цей момент разом з ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців і підняли шаблі вгору. Навколо всі аплодували. Схоже, що дівчина відповіла взаємністю.
Відео опублікував у Facebook Богдан Бондар.
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Цей чуттєвий момент перепостила Могилевська у себе в сторіс.
"Любов - то велика сила", - підписала вона кадри словами зі своєї пісні.
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