Українська телеведуча Леся Нікітюк попросила допомоги в українців, щоб перевершити колег Надю Дорофєєву і Настю Каменських

Популярна телеведуча вирішила попросити шанувальників про допомогу і підтримку, оскільки хоче виграти в черговому конкурсі. Серед кандидатів на перемогу в даній номінації беруть участь Надя Дорофєєва, Настя Каменських і Володимир Остапчук.

Як виявилося, зірки стали претендентами в конкурсі про популярних зіркових блогах. Номінуються медійні діячі, провідні блоги про своє життя і дозвілля. Учасники повинні бути відомими в медіапросторі.

Леся зробила скрін з кандидатами і показала себе, попросивши підтримати її кандидатуру. Під час зйомок на черговому шоу артистка помітила, що знімається з самого ранку, але приділити час трохи Instagram вона може.

Також Леся показала фото, де була у вишиванці з українськими візерунками. Дівчина взялася руками за волосся, посміхнувшись.

"Максимально люблю, максимально об'їздила всі твої регіони на "Ле Маршрутка" і ще раз переконалася що ти - найкраща, Україна", - написала зірка під фото.

"Файна Україночка", "Красива ти і вишиванка, красиві речі говориш", "За допомогою Ле маршрутки переконалася що Україна найкраща, рекомендую подивитися якщо ще не бачили", - написали фанати.

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