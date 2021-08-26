Відомий український співак Сергій Лазановський показав, у яких умовах добирався до Одеси

Як пише Politeka.net, 26-річний уродженець Івано-Франківщини Сергій Лазановський прославився завдяки перемозі в шоу "Голос країни". Тренером хлопця була Надя Дорофеєва. Зараз співак активно розвиває сольну кар’єру під псевдонімом RIDNYI.

У своєму Instagram співак часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя. Цього разу Лазановський розповів, яка ситуація сталася з ним у поїзді "Укрзалізниці". Співак записав stories та показав, що стеля в потязі сильно протікала, із неї капала вода.

"Добрий ранок! Кап-кап! Колись казали "спи сухенький"! Так-от, НЕ ВИЙШЛО!", - написав Лазановський.

Як виявилося, молодий співак вирушив на відпочинок до Одеси, однак, як бачимо, дорога до міста біля моря була не дуже приємною.

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