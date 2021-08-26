Українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає простора гардеробна в її будинку

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка кілька років тому вийшла заміж за репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа), часто радує шанувальників яскравими фото і відео в соцмережі Instagram. Так, цього разу вона виклала у своєму мікроблозі відео, зняте в гардеробній.

Каменських показала, як збирає і пакує речі.

Розмір і наповненість Вбиральні артистки вражають.

"А як у вас проходить день?"- звернулася артистка до покланноків.

Відомо, що Каменських разом з чоловіком Потапом живуть у двоповерховому особняку в одному з елітних селищ під Києвом. Сусідами подружжя стали інші зіркові чоловік і дружина-телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча. Пари припадають один одному кумами-Потап хрестив сина Горбунова і Осадчої, Івана.

Раніше Politeka писала, що Каменських прикрилася квітками замість одягу і показала, як треба розслаблятися: кадри.

Нагадаємо, що ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "ще дві години тому...".

A ще Politeka повідомляла, що Каменських, залишившись без Потапа вразила одкровенням на гастролях: "ніщо не замінить...".