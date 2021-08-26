Українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає простора гардеробна в її будинку
Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка кілька років тому вийшла заміж за репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа), часто радує шанувальників яскравими фото і відео в соцмережі Instagram. Так, цього разу вона виклала у своєму мікроблозі відео, зняте в гардеробній.
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Розмір і наповненість Вбиральні артистки вражають.
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Відомо, що Каменських разом з чоловіком Потапом живуть у двоповерховому особняку в одному з елітних селищ під Києвом. Сусідами подружжя стали інші зіркові чоловік і дружина-телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча. Пари припадають один одному кумами-Потап хрестив сина Горбунова і Осадчої, Івана.
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A ще Politeka повідомляла, що Каменських, залишившись без Потапа вразила одкровенням на гастролях: "ніщо не замінить...".