Підопічна відомого репера Потапа Мішель Андраде, похвалилася новими цікавими кадрами

Як передає Politeka.net, 24-річна співачка українсько-болівійського походження, яка нещодавно стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка", заінтригувала новими кадрами.

"Мені вже не терпиться вам показати що ми для вас приготували", - написала вона, і опублікувала відео, на якому зображена поруч зі симпатичною супутницею. Дівчата в білих купальниках сиділи на яхті.

Кадри викликали фурор.

"Мішель топ», «Ура», «чекаємо», «Прям відео моделей з 90-х», «Мішелька», «красуня», «я сподіваюся новий трек», «Вау", " цікаво. Чекаємо", "Ну нарешті то",» Дівчата ви молодці«,» вже виглядає круто", - пишуть в коментарях.

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