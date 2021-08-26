Юрій Горбунов показав, як пройшов перший урок вокалу у сина Івана
Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов одружився на Каті Осадчій ще в 2017 році. Красуня народила сина Івана, а нещодавно другого сина. Зіркова пара активно веде блоги в Instagram, де діляться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Юрій показав, як син Іван сидів біля мікрофона, поки Потап (Олексій Потапенко) грав на гітарі. Проходив захід у рамках "незалежних святкувань з Юрою".
"Перший урок вокалу пройшов успішно", - написав Юрій.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Супер, молодці", "який гарненький синочок, Татова і мамина гордість", "Ну з таким хрещеним тільки так", "Який прекрасний малюк".
Варто відзначити, що 24 серпня У Юрія Горбунова день народження. Так як Україна святкує День Незалежності 24 числа, ось телеведучий і вирішив так цікаво назвати свою вечірку "незалежні святкування з Юрою".
Нагадаємо, учасники "Голосу країни" та "Україна має талант" розважали VIP-гостей Горбунова та Осадчої
А ще Politeka писала, що 18-річний син Осадчої, якого вона не показує, заспівав з Каменських і "порвав свято"
Також Politeka повідомляла, що Сумська поділилася рідкісним фото зовсім юного Горбунова, таким його не бачила навіть Осадча