Юрій Горбунов показав, як пройшов перший урок вокалу у сина Івана

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов одружився на Каті Осадчій ще в 2017 році. Красуня народила сина Івана, а нещодавно другого сина. Зіркова пара активно веде блоги в Instagram, де діляться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Юрій показав, як син Іван сидів біля мікрофона, поки Потап (Олексій Потапенко) грав на гітарі. Проходив захід у рамках "незалежних святкувань з Юрою".

"Перший урок вокалу пройшов успішно", - написав Юрій.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер, молодці", "який гарненький синочок, Татова і мамина гордість", "Ну з таким хрещеним тільки так", "Який прекрасний малюк".

Варто відзначити, що 24 серпня У Юрія Горбунова день народження. Так як Україна святкує День Незалежності 24 числа, ось телеведучий і вирішив так цікаво назвати свою вечірку "незалежні святкування з Юрою".

Нагадаємо, учасники "Голосу країни" та "Україна має талант" розважали VIP-гостей Горбунова та Осадчої

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