Актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда,
Артистка звикла показувати в Instagram нові фото кожен день, причому нерідко зірка демонструє кадри зі зйомок або професійні фото, зроблені під час роботи над останніми стрічками, в яких світилася. Цього разу Ольга порадувала щасливим Селфі.
Головним акцентом задоволеної Куриленко стала її зачіска з висвітленими локонами спереду і милими кучерями. Показуючи цілком звичайний, але природний і витончений образ, Ольга виглядала помітно посвіжілою. Схоже, робота в новому фільмі нітрохи її не втомлює.
"Сподіваюся, у вас прекрасний день!» - пише під кадром Куриленко.
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Шанувальники відреагували:
"Красиво 🔥; красуня 😍; чудовий день і ви чудова!); Така красива!; Дуже прекрасний день !!!!; Завжди красиво🙏 🏻; Ти виглядаєш так красиво😍; любіть свої фільми! ❤ ️ 😍 ; Те ж саме 🙌; так природно 😍; приємно бачити тебе моя дорога; завжди чудовий день, якщо ми тебе побачимо ✨; найкрасивіша дама! Моя улюблена дівчина Бонда на всі часи!».
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