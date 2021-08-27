Співачка Злата Огневич, що стала героїнею другого сезону шоу про кохання "Холостячка", зустріне незвичайних учасників

Нещодавно стало відомо, коли ж стартує другий сезон і перші імена учасників «Холостячки». Оскільки сама зірка не може розповідати про шоу, вона терпляче чекає, коли ж вийде в ефір довгоочікуваний випуск.

У мережі тим часом активно обговорюють, як серце Злати Огневич спробує завоювати стоматолог-романтик.

"Лікар за покликом серця і справжній романтик-Роман Васильєв бажає завоювати артистку. Роману 33 роки, він родом з Миколаєва. Кілька років тому переїхав до столиці, щоб продовжувати тут будувати своє життя і досягати кар'єрних успіхів. Чоловік займається хірургічною стоматологією і обожнює свою професію, адже допомагає людям зберігати здоров'я» - йдеться в підписі до кадрів з чоловіком.

Також відомо, що прикладом стосунків для Романа стало спілкування його батьків, які проживають разом понад 30 років.

"Я повністю готовий до того, щоб побудувати міцну сім'ю", - запевняє учасник. Вразити холостячкою Роман збирається незвичайним способом-з'явившись перед нею на білому коні.

"Учасник зверху, якщо що! 😆 ; Поки що подобається цей доктор-принц на білому коні, а там подивимося що він з себе представляє ...; На перший погляд, занадто романтичний і спокійний. Злата здається такою ж, скоріше за все їм разом буде нудно. А там, подивимося️️; цей учасник їй дуже підходить 😍 йде від нього добротою і харизмою)); учасник Доктор-принц! це цікаво 😂; Красунчик, очі вогонь; на іншому фото прям Дмитро Карпачов, тільки молодше; відразу нехай заміж за нього йде, зуби безкоштовні будуть 🤣 » - міркують в мережі.

Нагадавши, Злату Огневич на зйомках "Холостячки" наздогнала страшна звістка: "серце перестало битися...".

Як повідомляла Politeka, Відомий холостяк змусив Ксенію Мішину кричати від захвату:"який крутий...".

Також Politeka писала, що Учасник " Холостячки "на коні змусив серця українок битися частіше, пощастило Златі:"гідний перемоги".