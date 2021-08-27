Дочка популярної співачки Олі Полякової Маша та Ольги Фреймут Злата змагаються між собою у конкурсі

Як пише Politeka.net, на просторах Інтернету й досі триває конкурс на звання "Блогер року" у різних номінаціях. Так, щоб отримати нагороду "Z-блогер року" за найкращий блогінг покоління Z номінуються блогери, які народилися не раніше 2005 року та створюють релевантний для свого покоління контент.

Так, у "битві" за цю нагороду зійшлися Маша Полякова (дочка співачки Ольги Полякової), Злата Мітчел (дочка Ольги Фреймут), блогери Влада Юрченко, Пупсі Кіра та багато інших.

Наразі на першому місці Влада Юрченко, тоді йде Пупсі Кіра, за нею Маша Полякова, а тоді Злата Мітчел.

У своєму Instagram дочка популярної співачки Маша Полякова попросила своїх шанувальників допомогти їй отримати цю нагороду та голосувати за неї.

"Проголосуйте за мене, будь ласка", - написала Маша Полякова.

Рaніше Politeka писaлa, що юна дочка Полякової в компанії подруги влаштувала дивну фотосесію на кухні: кадри тусовки.

Нагадаємо, що Полякова на червоній доріжці "вигуляла" діамантове кольє від багатого чоловіка: "Навіть помолодшала".

A ще Politeka повідомлялa, що дочка Полякової в "готичному" образі облизала хлопця, ошелешивши сміливим фото: "Гірше вже не буде".