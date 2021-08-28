Анна Саліванчук, актриса й дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, приголомшила черговим одкровенням

Так, 35-річна зірка "Одного разу під Полтавою" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію нових портретних знімків, які супроводила філософськими роздумами про себе, людей та їх характер, передає Politeka.net.

Анна постала в гірчичному піджаку і з ідеальним макіяжем, зробивши акцент на очі. У підписі дівчина розкрила, яку категорію людей побоюється.

"Самодостатня людина ніколи не поставиться до іншого гірше, ніж до себе.

Як мінімум тому, що поважає себе, своє коло спілкування. Така людина просто не дозволить собі нічого іншого. В іншому випадку, це говорить про комплекси. Якщо людина ставитися до себе добре, а до інших погано - це означає, що вона намагається компенсувати своє почуття невпевненості, неповноцінності. Я завжди обережно ставлюся до такої категорії людей, тому що часто ти не знаєш, що від них очікувати. І якщо у такої особистості з'явитися можливість отримати щось за рахунок іншого, вона цим скористається",-зізналася Саліванчук.

Фанати кинулися обговорювати пост:

"Я в захваті від того, як ти самодисциплінована!!! Завжди пост о 8:00, завжди згадка, завжди "Доброго ранку"! Захват і тільки!!! Обіймаю! Прекрасного дня!!!! Super Woman ⭐️"

"На подив, дуже часто, успішні люди займаються цим... тим самим, як ви правильно відзначили, демонструючи свої комплекси. Фото -🔥, як завжди"

"Дуже красиві слова❤️"

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