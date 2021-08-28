Головний суддя "МастерШеф" і відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав свою улюбленицю після душу

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є талановитим шеф-кухарем. Він прославився завдяки своїй роботі в проєкті "МастерШеф", де 11 сезонів залишається незмінним суддею. Зараз проходять останні зйомки шоу, після чого, Ектор Хіменес-Браво покине Україну на деякий час. Шеф-кухар активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ектор показав нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках - шеф-кухар тримає свою улюбленицю - Лупіту. Як видно з кадрів, Ектор показує її відразу після душу.

"Лупіта після душу - окреме мистецтво", підписав фото Ектор.

До цього він показував, яка Лупіта активна, і як проводить з нею час.

Також Ектор повідомив, що сьогодні дуже важливий день, і він направляється на зйомки суперфіналу проекту "МастерШеф"

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