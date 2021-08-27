Один з учасників шоу "Україна має талант" вразив своїм талантом і "довів" журі до криків

Як передає Politeka.net, нещодавно стало відомо про вихід нового сезону шоу "Україна має талант". Прем'єра відбудеться вже восени. Як відомо, новими суддями проєкту стали телеведучий Сергій Притула, актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина, а також відомий танцюрист і хореограф Євген Коввт. На просторах інтернету йде активне обговорення майбутнього сезону.

Цього разу на сторінці шоу "Україна має талант" з'явилося нове відео. Як відомо, до трійки суддів буде приєднаються кожен випускний член журі. Однією з них стала популярна телеведуча Маша Єфросиніна. На кадрах показують дивного пластичного хлопця, який "довів" своїм талантом членів журі. Маша Єфросиніна і Сергій Притула кричать від подиву.

Така ж реакція була і у Ксенії Мішиної і ведучого шоу Григорія Решетника. "Шок-контент", закричав ведучий.

"Прем'єра шоу, який потрясти весь Україна, відбутися вже зовсім скоро - дивитися УкраинаМаєТалант цей восени на СТБ! Трійка журі - нестримний Євген Кіт, чуттєвий Ксенія Мішина і прямолінійний Сергій Притула - будуть вибирати найяскравіші таланти України.

Прості українці будуть вражати, доводити до сльоз і викликати величезні овації своїм виступом. Ви не можете цього пропустити!", пишуть на сторінці шоу.

Шанувальники "Україна має талант" залишили безліч коментарів: "Міша дуже крутий чувак!", "Буду за тебе топити".

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