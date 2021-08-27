Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила додому до Хмельницького і показала сімейні кадри

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в "Орел і решка", після чого засвітилася в безлічі українських проєктів. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз телеведуча опублікувала кілька відео на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла про те, що приїхала до своєї мами в Хмельницький.

"Ви думаєте я виспалася? Ні, я приїхала в Хмельницький до мами."

Після Леся показала, як виглядала її мама в молодості. Вона її називає "Мама Кет"

Також телеведуча показала свою маму з нареченим дитинства. Мама Лесі сказала:"Мій кавалер".

Леся показала, як змінилася її племінниця через 8 років.

Дівчина поділилася кадрами з молодості її батьків і брата, і також показала, як змінився її батько.

"Тато, ось я на тебе дивлюся з різницею в 30 років ти взагалі не змінився. Ось який був таким і залишився. І братик мій на шиї теж"

Також Леся обнородувала кадри, де її дядько в молодості.

На наступному фото телеведуча зі своїм старшим братом в дитинстві.

І наостанок телеведуча засвітила кадр, де вона лежить на пікніку. "Тільки не скриньте", попросила Леся Нікітюк.

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