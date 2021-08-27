Співачка Оля Полякова показала розкішний образ, порадувавши українців

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала популярною українською співачкою. Красуня в першому сезоні "Маска" була детективом шоу, вгадуючи знаменитостей в костюмах. Дівчину запросили і на другий сезон. Крім Полякової до складу суддею увійшли Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO.

На своїй сторінці в Instagram Оля підігріває інтерес до шоу, показавши ефектний образ. На новому фото Полякова показала стильну зачіску і макіяж, зробивши знімок крупним планом.

"Злітаємо в Маска. Ви готові до нових образів?",- написала Оля.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Джоконда"," красуня"," дуже красиво"," Beyoncé"," Круто, дуже красиво", "нереальна", "швидше б", "Богиня", "Леді Гага", "Ооо, я хочу такий колір волосся", "як вам ніжно і красиво, Оля", "готові ? я скоро лопну від цікавість, не можу вже дочекатися !!!".

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