Відома американська акторка кіно Шерон Стоун розповіла про біду зі своїм племінником

Як пише Politeka.net, 63-річна акторка кіно та гламурна модель Шерон Стоун, яка стала популярною у всьому світі після роботи в голлівудському блокбастері "Основний інстинкт", у своєму Instagram розповіла шанувальникам про біду, яка сталася у її родині.

Справа у тому, що в племінника та похресника зірки відмовили майже всі органи, маленький хлопчик опинився на межі життя та смерті.

"Мій племінник і хрещеник Рівер Стоун сьогодні був знайдений у його ліжечку з тотальною відмовою органів. Будь ласка, помоліться за нього. Нам потрібне диво 💥🙏", - попросила Шерон Стоун.

На пост акторки відгукнулося дуже багато людей, у тому числі дружина популярного виконавця Оззі Озборна Шерон, співачка та акторка Робі Роуз, американська акторка російського походження Ольга Фонда, заступниця помічника державного секретаря США Джулі Фішер, режисерка Ава ДюВерне, актор Джон Джон Бріонес та багато інших знаменитостей.

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