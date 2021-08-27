Популярна турецька акторка Мер’єм Узерлі поділилася ніжними світлинами

Як пише Politeka.net, 38-річна відома акторка турецько-німецького походження Мер’єм Узерлі стала популярною у всьому світі після того, як зіграла історичного персонажа Хюррем Султан у серіалі "Величне століття. Роксолана". Зауважимо, що це серіал транслювали більш ніж в 45 країнах світу.

Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Красуня велика любителька оригінальних фотосесій й цього разу вона позувала в елегантній квітковій сукні. Узерлі опублікувала серію фото, де вона фотографується лежачи та не дивиться у камеру.

"Королева 💗", "О Боже мій..", "Дуже красива ❤️🔥❤️🔥", "Дуже красива ❤️", "Неймовірна ❤️", "Люблю твої очі ❤️", " Чарівна краса😍❤️😍❤️😍❤️😍", - написали шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що Узерлі з "Величного століття" в дивному вбранні вразила новим образом: "Руде волосся роблять...".

Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" показала обличчя маленької доньки, яке довго приховувала: фото крихітки.

A ще Politeka повідомлялa, що Узерлі з Величного століття відростила вуса і схопилася за чарку, "Роксолану" не впізнати: "О Господи...".