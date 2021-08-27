Актор Сергій Писаренко, зірка студії "Дизель шоу", показав, як проводить час з сином
Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко давно є зіркою української студії"Дизель шоу". Гуморист складається в основному акторському складі і часто миготить на ТБ. Але також Писаренко гастролює по Росії з КВК-командою"повітове місто". У Сергія є син Микита і дочка Дарина і актор вирішив показати, як проводить час з підлітком.
На відео, яке Писаренко опублікував в Instagram, чоловік їхав на квадроциклі. Ззаду був син Микита в шоломі. Парочка співала пісню Ляпіса Трубецького.
"Зараз Приспів буде обладнаний. Ми його заспіваємо. Обженемо вантажівку тільки", - сказав Сергій.
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"Маленький урок пустощів для сина", - написав Писаренко.
Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:
"Привіт з Уралу", "Круто", "Кльові", "обережніше, краще дивіться на дорогу"," Штраф надішлють, без шолома", " Сергій Добрий день, а де ваш шолом? Знову порушуєте"
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