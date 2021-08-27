Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський з'явився в компанії Наді Дорофєєвої

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став відомий серед українців, перемігши на талант-шоу "Голос країни", де молодий чоловік був у команді Наді Дорофєєвої. Співак активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Сергій опублікував в Instagram, Лазановський був у компанії Наді Дорофєєвої. Парочка притулилася один до одного, щоб було зручно зробити селфі. Молодий артист опублікував кілька знімків, ділячись своєю радістю. Як можна зрозуміти, Сергій був в Аркадії, Одеса.

"4 місяці не бачив Надю Дорофєєву

Чесно?

Ностальгія божевільна словах, які кожен раз слухали з іншими учасниками перед виходом на сцену

Проект "Голос країни", творить офігенно моменти в житті

Ну а тепер один з моментів залишу тут

Неймовірна людина з неймовірною внутрішньою глибиною", - написав Сергій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Кльово", "блін, а я за Одесою, вже виїжджаю", "такі класні", "Два неперевершених таланти з'єдналися в одному фото".

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