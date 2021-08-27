Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський з'явився в компанії Наді Дорофєєвої
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став відомий серед українців, перемігши на талант-шоу "Голос країни", де молодий чоловік був у команді Наді Дорофєєвої. Співак активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Сергій опублікував в Instagram, Лазановський був у компанії Наді Дорофєєвої. Парочка притулилася один до одного, щоб було зручно зробити селфі. Молодий артист опублікував кілька знімків, ділячись своєю радістю. Як можна зрозуміти, Сергій був в Аркадії, Одеса.
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Неймовірна людина з неймовірною внутрішньою глибиною", - написав Сергій.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Кльово", "блін, а я за Одесою, вже виїжджаю", "такі класні", "Два неперевершених таланти з'єдналися в одному фото".
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