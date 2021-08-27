Фаворитка Влада Ями і відома гімнастка Анна Різатдінова показала, як займається спортом і заговорила про мотивацію

Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською спортсменкою. Вона прославилася як олімпійська чемпіонка. Вона завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році. Також вона брала участь у шоу "Танці з зірками", де стала фавориткою судді Влада Ями. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу спортсменка поділилася новимв відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому дівчина показує, як займається спортом в тренажерному залі.

"Повірте, ви не самотні.

Мені, так само як і вам, важко вставати вранці заради тренування-я обожнюю поспати довше ️



Після завершення професійної кар'єри, у мене всередині було повне заперечення спорту і небажання ходити в зал.

Головою розуміла що потрібно, але ноги не хотіли йти.



І тільки зараз, через величезний відрізок часу в п'ять років, я знову хочу займатися спортом. Мені подобається відчувати тонус, силу в м'язах, цей непередаваний кайф після тренування і хвалити себе.



Давайте разом зі мною перемагати лінь, приділяти собі час і виглядати на мільйон доларів.", заявила Анна Різатдінова.

Шанувальники надихнулися спортсменкою і залишили кілька коментарів: "Приголомшливо красиво", "Прекрасний приклад".

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