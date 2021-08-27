56-річна співачка українського походження Таїсія Повалій показала ефектний образ для зйомок
Як пише Politeka.net, Таїсія Повалій живе і будує кар'єру в Росії. Зірка вирішила в Instagram розповісти, що підготувала для відданих фанатів.
Як виявилося, Таїсія взяла участь у зйомках "Добрий вечір, Казахстан". Красуня для передачі одягла стильне прозоре плаття з малюнками квітів. На відео Повалій трохи потанцювала, а після заспівала пісню. А на фото співачка була вже в іншій сукні, яка ефектно підкреслила форми Таїсії.
"Вчора був чудовий вечір!
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Знімалася для програми " Добрий вечір, Казахстан!”. Чекайте, мої дорогі! З величезною Любов'ю до вас!
На знімальному майданчику все, як завжди, професійно і швидко! Ви чуєте голос режисера на відео, з ним же я і цілувалася в кінці, улюблений Хуан Ларра, режисер цієї чудової програми і моїх знакових сольних концертів!",- написала Таїсія.
Микола Басков відразу написав коментар: "вогонь"
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Красива, талановита, шикарна жінка", "неповторна", "шикарна, ттакже чекаємо дуже прем'єру", "Запальничка, ви класна", "Українська красуня".
Нагадаємо, Оля Полякова в пір'ї замість кокошника вирішила переспівати Таїсію Повалій, відео
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