Починаюча співачка і актриса Соня Євдокименко, внучка легендарної артистки Софії Ротару, показала новий образ

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко вирішила по стопах зіркової бабусі і спробувати себе в якості співачки. Красуня зараз живе і вчитися в Нью-Йорку. 20-річна дівчина обожнює спорт і часто показує, як активно підтримує фізичну форму в ідеальному стані. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з десятками тисяч фанатів найцікавішим.

На новому фото Соня була в джинсах і вбранні з відкритим животом. Зверху на Євдокименка можна побачити стильну кофтинку, яку дівчина зав'язала на плечах. Красуня знімала себе на телефон, сидячи в автомобілі і пристебнувшись ременем безпеки.

"Як проходить твій день?",- запитала Соня в підписі до сторіса.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже таких функцій в цьому розділі Instagram немає, крім прямого повідомлення в Директ.

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