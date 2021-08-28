Інна Білоконь, яка відома як мама Вєрки Сердючки, показала себе з іншим чоловіком

Як передає Politeka.net, Інна Білокінь є відомою артисткою. Вона отримала популярність під іншим сценічним псевдонімом, а саме Інни Адольфівни в образі мами Вєрки Сердючки. Вона завжди супроводжує артиста Андрія Данилка під час виступів. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Інна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, артистка давно заміжня, але на новому фото вона з'явилася з іншим чоловіком.

"ТИ НАШ ТАЛАНОВИТИЙ, РОЗУМНИЙ, ДОБРИЙ , СМІШНИЙ, ПОЗИТИВНИЙ ДРУГ!!!!! З ДНЕМ ТЕБЕ!!!!!! СИЛЬНО ОБОЖНЮЮ!", зізналася Інна Білоконь

Також артистка показала ще одне фото свого друга.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фотографіями: "Котик", "Видно, що хлопчисько талановитий".

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