Українська модель Єлизавета Ястремська показала, як піддтримує фігуру в тонусі

Як пише Politeka.net, Єлизавета Ястремська стала тріумфатором вітчизняного конкурсу"Міс Україна Всесвіт 2020". Красуня після цього вирушила представляти країну на" Міс Світу", але там там перемогти їй не вдалося. Дівчина вивчає основи філософії і медитації, займається спортом і веде здоровий спосіб життя. Не забуває Єлизавета і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс, які Єлизавета опублікувала в соціальній мережі, красуня була в рожевих штанях і міні-ТОПі. Красуня на одному сторіс показувала, як робить махи з обважнювачами, ставши на карачки.

На другому сторіс Ястремська вже була з м'ячем, вага якого становить 10 кг.як дівчина зізналася, вона робила "стрибки на півсферу".

Фанати не змогли оцінить старання Єлизавети, написавши компліменти, адже в сторіс такої функції немає.

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