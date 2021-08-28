Відома українська співачка Руслана розкрила одну із закулісних таємниць свого виступу на "Євробаченні"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Руслана Лижичко, яка 17 років тому принесла Україні першу перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення", несподівано розкрила один із секретів закулісся конкурсу. У своєму Instagram зірка опублікувала ефектне відео свого виступу на концерті до Дня Незалежності, а в підписі до нього поділилася несподіваною інформацією про свої "Дикі танці".

За словами Руслани, саме на концерті в День незалежності їй вдалося втілити те, що не вийшло на сцені "Євробачення". А сильна злива, яка почалася в момент виступу зірки, вона називає певним символом. "Цього ж разу на сцені Олімпійського були абсолютно всі стихії. І ця, здавалося б, випадковість невипадкова. Коли саме під час нашого виступу почалася найбільша злива, це був знак! Було враження, що Вогонь зустрівся з Водою... Земля з Небом!".

Що стосується виступу на європейському пісенному конкурсі 17 років тому, то Руслана розповіла, що у них тоді за правилами було безліч обмежень. "Згідно з правилами конкурсу, Ми були дуже обмежені у виборі спецефектів. Правда, ми все ж влаштували власні ефекти, зламавши сцену. Під час конкурсного виступу нам дозволили використовувати тільки вогняні спалахи, які не цілком передавали той вир енергії, який ми хотіли передати всьому світу", - зізналася Руслана.

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