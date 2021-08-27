Українська телеведуча Катя Осадча зізналася, що любить більше власного дня народження
Як пише Politeka.net, Катя Осадча нещодавно народила другу дитину від Юрія Горбунова. Пара розписалася кілька років тому-в 2017 році. А днями, 24 серпня, в День Незалежності України, Юрій Горбунов відсвяткував 51-й день народження. Катя вирішила поділиться знімками зі свята.
На нових фото Катя позувала в сукні, А Юрій був у вишиванці і білих штанях. Парочка стояла біля фотозони"незалежні святкують з Юрою". На ще одному фото Осадча була одна, а в руках тримала букет квітів.
"День народження Юрія Горбунова люблю більше свого. Цього року під гаслом "незалежні святкують з Юрою. Юрій Горбунов, будь щасливий".
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Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка гарна пара"," вітаю, живіть в любові і радості", "я такою красивою Катю ще не бачила", "очманіла пара", "Катя, поруч з Юрою ви все хорошеете! З іменинником Вас! Всього самого найкращого вашому чоловікові і Вам!", "Сукня вогонь", "Така гарна! Навіть не віриться, що 5 днів тому народила".
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