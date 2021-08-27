Українська співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою вітчизняною виконавицею, яка співала в гурті "ВІА Гра". Також красуня перемогла в останньому сезоні "Танців з зірками". Дівчина не забуває про Instagram, де ділиться найцікавішим з українцями.
На нових фото Санта здалася в сукні з вирізом на животі. Красуня була в окулярах, а на руках можна побачити браслети. Дімопулос, як можна зрозуміти, відпочивала на узбережжі Франції, в 15 км від Канн. Дівчина на кількох фото показала, як добре провела час. На ще одному знімку красуня була з подружкою і другом.
"Одне з найкрасивіших і чарівних місць! Завжди повертаюся сюди", - написала Санта.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Super Star's, дівчатка, ви прекрасні", "гарний сарафан у вас", "повністю згодна, це не готель-Це місце мрія".
Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" похвалилася розкішним відпочинком у сукні з пікантним вирізом
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